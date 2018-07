Rio+20 terá 1,2 mil jovens voluntários

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) terá um reforço de quase 1,2 mil jovens voluntários para auxiliar na organização e orientação aos participantes durante todo o evento. O Programa de Voluntariado teve cerca de 10 mil inscritos, entre universitários de todo o País e alunos de ensino técnico e da rede pública do Rio de Janeiro.

O ministro Laudemar Aguiar, secretário Nacional do Comitê Nacional de Organização da Rio+20, esteve presente à cerimônia de formatura dos jovens, realizada neste sábado no Museu de Arte Moderna, no centro do Rio. "Vocês são uma ponte que vai levar a Rio+20 aos diversos segmentos da sociedade. Vocês são multiplicadores das ideias de sustentabilidade, de inclusão social, de acessibilidade e de erradicação da pobreza", disse o ministro aos formandos.