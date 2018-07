Rio+20 terá parque temático ambiental

Além de "sentir" os efeitos das mudanças climáticas, o visitante terá outros meios de medir o impacto que ele próprio exerce sobre a natureza: um sistema informatizado permitirá calcular a "pegada ecológica" - quanto de gás carbônico foi liberado para que ele se deslocasse até o evento. Também poderá apadrinhar uma árvore, com direito a certificado, com nome da espécie e um código, para que possa acompanhar online o crescimento da planta. Uma das mudas será plantada pela modelo Gisele Bündchen, embaixadora Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), que visita o Green Nation Fest no dia 4. A programação inclui ainda aula de yoga e passeio para observação de pássaros.

"Queremos fazer o tema do desenvolvimento sustentável chegar ao grande público de forma agradável, para que ele entenda o que está acontecendo, possa fazer mudanças no seu cotidiano, mas também se divirta. A maior parte do discurso é punitiva, ameaçadora, ou então a abordagem é complexa e as pessoas pensam que é assunto para cientista. O Green Nation Fest vai tratar o tema a partir da cultura, cinema, moda, numa relação mais próxima com a população", afirma Marcos Didonet, coordenador da mostra.

O Green Nation Fest será também um festival internacional de cinema, com mostra competitiva de curtas e exibição de 12 longas metragens, entre eles o documentário GasLand, indicado ao Oscar 2011 e vencedor do Sundance, e a première mundial de Carbon Rush, narrado por Daryl Hannah e Karine Vanasse. As exibições, gratuitas, começam em 1º de junho, no Cinemark Downtown, na Barra, zona oeste.

O festival tem ainda um seminário sobre economia verde e criativa. Entre os palestrantes, Josh Fox conta como transformou em documentário (GasLand) a proposta que recebeu para vender sua propriedade para uma empresa exploradora de gás natural; o gerente da Sony Corporation Yuichi Tokita apresenta uma bateria de celular que utiliza resíduos de papel para gerar energia; e a estilista Elizabeth Olsen, que trabalhou para grifes como Tommy Hilfiger e Calvin Klein, mostra a linha de sapatos que desenvolveu, e utiliza como matéria prima a fibra de poliéster produzida a partir da reciclagem de telas de tevês. As atividades são gratuitas. Informações e inscrições podem ser feitas no site www.greennationfest.com.br.