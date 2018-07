Rio+20 testará tecnologia 4G

Além da cobertura pela nova tecnologia, serão doados 400 modems sem fio para que os membros das delegações internacionais possam se conectar à frequência que promete velocidades até dez vezes superiores às obtidas pelas redes 3G. "Cedemos a frequência temporariamente e a Prefeitura do Rio liberou espaço para a instalação dos equipamentos. O trabalho está pronto para ser utilizado", afirmou Bernardo.

A Huawei cedeu os equipamentos importados e montou a rede que a operadora irá operar durante esses dias. Segundo o presidente da Vivo, Antônio Carlos Valente, a velocidade de download por meio desses dispositivos dentro do pavilhão da conferência poderá chegar a 150 megabits por segundo (Mbps). "Também reforçamos a capacidade das nossas redes 3G+ em 130 antenas e instalamos 30 novas torres temporárias em toda a cidade do Rio de Janeiro", completou o executivo.

Valente aproveitou para cobrar incentivos para que os dispositivos que acessam à internet 4G possam ser desenvolvidos no Brasil. De acordo com as metas estipuladas pela Anatel, a tecnologia deve estar disponível para os usuários comuns até abril de 2013 nas cidades da Copa das Confederações e até o fim do próximo ano nos municípios sede da Copa do Mundo de 2014. "Existe uma incidência muito forte de impostos sobre os modems, mas nessa nova etapa que o Brasil vai viver os governos federais e estaduais precisam estar atentos para permitirem que os equipamentos possam estar acessíveis à população", acrescentou.

Além do 4G móvel experimental da Vivo, que começa a funcionar na segunda-feira, a Oi será a responsável pela estrutura convencional de internet no Riocentro. Segundo Bernardo, a capacidade instalada no pavilhão permitirá que até 65 mil pessoas se conectem à rede ao mesmo tempo. "A estrutura de internet comum está funcionando porque já teremos diversas atividades nesse fim de semana. Além disso, foi montado um grande sistema de segurança da informação para proteger os participantes", concluiu.