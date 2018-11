Rio: 235 bueiros com risco de explosão são identificados

São Paulo, 4 - A Prefeitura do Rio identificou mais dois bueiros com alto risco de explosão na madrugada deste último sábado, 3. Os bueiros estavam localizados na Rua do Carmo e no Largo do Passo.

Ao todo, foram realizadas 502 vistorias no Centro, Ipanema, Copacabana, Glória, Maracanã, Tijuca, Vila Isabel e Praça da Bandeira.

Desde o início do monitoramento, em agosto deste ano, foram encontrados 235 bueiros com alto risco de explosão. Em todos os casos o protocolo de emergência foi acionado, com a comunicação ao Centro de Operações Rio e às concessionárias Light, de energia elétrica, e CEG, de gás. Os bueiros foram isolados e sinalizados para reparo imediato.