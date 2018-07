Rio: 3 prédios desabam deixando pelo menos 5 feridos

O desabamento ocorreu por volta de 20h30. Cinco feridos foram levados ao Hospital Souza Aguiar, na região central da cidade. Cães farejadores procuram vítimas soterradas. O prefeito Eduardo Paes (PMDB) foi ao local e disse que havia pessoas no edifício Liberdade quando ele desabou - o prédio só costumava fechar às 21 horas. Mas não soube precisar o número.

Segundo Paes, a princípio não houve explosão e o desabamento não teve relação com vazamento de gás. "Parece que um dos prédios tinha um dano estrutural que causou o desabamento, e esse prédio teria levado o outro", declarou Paes, antes de saber do desmoronamento do terceiro edifício. As operações de resgate prosseguiriam durante a madrugada. Foi montado um posto para atender parentes de desaparecidos.

Na hora do desabamento, muitas pessoas corriam em direção à Avenida Rio Branco em busca de transporte, com medo de usar o metrô, gritando para alertar sobre o desabamento. Veículos foram atingidos por destroços e ônibus paravam no meio da pista.

A suspeita de que os destroços teriam atingido a linha do metrô que passa embaixo da Treze de Maio levou a concessionária a interditar a passagem dos trens. O trecho entre as estações Carioca e Cinelândia fica sob o local do prédio que desabou. Técnicos da companhia vistoriaram os trilhos, mas os resultados não tinham sido divulgados até a conclusão desta reportagem.