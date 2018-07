Rio: 55 pessoas são detidas por urinar na rua em desfiles pré-carnaval Cinquenta e cinco pessoas foram detidas neste sábado (31) por urinar na rua em desfiles de blocos no pré-carnaval do Rio, segundo balanço divulgado há pouco pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) da prefeitura carioca. Entre os foliões infratores estavam oito mulheres e dois turistas portugueses. Todos foram multados em R$ 170 pelas equipes do Lixo Zero, que deram apoio à operação.