Rio, a mais barata das sedes

Se os membros do Comitê Olímpico Internacional (COI) optarem pela cidade mais atraente para o bolso dos torcedores, a escolha para sede dos Jogos de 2016 será o Rio. Essa, pela menos, é a avaliação da consultoria inglesa ORC, que calculou o preço de serviços e bens nas quatro cidades candidatas. Além do Rio, concorrem Madri, Chicago e Tóquio.

A decisão será tomada pelo COI no dia 2 de outubro, em evento na Dinamarca. Pelo estudo da conceituada empresa, o Rio seria a cidade mais atraente em termos de custo. Um torcedor gastaria 18% a menos em hotéis, serviços e bens que um morador de Londres gastará para ver os Jogos em 2012.

Em segundo lugar vem Chicago. Os custos na cidade norte-americana são 11% inferiores aos valores de 2012 em Londres, cidade usada como base. Madri tem seus preços apenas 3% abaixo dos níveis da capital inglesa. Já Tóquio seria de longe a mais cara, com preços 42% acima da capital britânica.

A consultoria admite que a taxa de câmbio é um elemento que pesará muito nesse cálculo. Mas o COI não esconde que quer transformar a cidade que recebe o evento em uma festa. Para isso, os preços precisam ser acessíveis.

Siobhan Cummins, diretora da ORC, ressalta que celebrar uma medalha de ouro com uma cerveja é mais barato no Rio do que em qualquer outro lugar. O Rio também teria o sistema de transporte mais barato a ser oferecido aos torcedores.

Como um ponto negativo, o Rio é a cidade que levaria a menor renda ao COI em ingressos e patrocínios. Integrantes da entidade que forem tomar sua decisão baseada em termos financeiros terão, assim, de pesar os seus cálculos entre os ganhos para os torcedores e os ganhos para o Comitê.

Mas a consultoria também alerta para a inflação que os Jogos podem causar. Em Pequim, os preços de serviços e bens aumentaram em 15% no ano da Olimpíada.