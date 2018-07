Rio Acre sobe e famílias têm de deixar suas casas O Rio Acre, em Rio Branco, chegou a marca de 15,18 metros hoje. Com isso, 47 famílias já foram retiradas de suas casas pela Defesa Civil do Estado. Os moradores são levadas para o Parque de Exposições Castelo Branco, que possui estrutura para atendê-los. De acordo com a Defesa Civil, mais de mil famílias foram atingidas pela cheia.