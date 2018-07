Rio admite ter sofrido 'cobrança' do COI, mas diz que obras para 2016 estão dentro do prazo

“O que se teve foi uma cobrança pública, não teve ameaça. Saí me explicando. Eles são super sérios e têm padrão excepcional”, disse o prefeito a jornalistas.

Em abril, os Jogos do Rio foram duramente criticados pelas federações internacionais e o vice-presidente do COI, o australiano John Coates, chegou a dizer que os trabalhos no Brasil para os Jogos de 2016 eram "os piores" que ele já viu.

O COI, então, anunciou uma série de medidas para acelerar os trabalhos, incluindo a contratação de mais monitores e de gerentes de projetos para fiscalizar o andamento da preparação, além de ampliar o número de viagens ao Rio do diretor de Jogos Olímpicos da entidade, Gilbert Felli.

A menos de dois anos para os Jogos, Paes garantiu que o Parque Olímpico, a Vila dos Atletas e até o Complexo de Deodoro, o local mais atrasado, estão dentro do prazo e não serão problemas para 2016.

“Assumimos esse projeto em dezembro do ano passado e está em dia e no prazo”, afirmou ele sobre Deodoro. Até pouco tempo, essa era a principal dor de cabeça da cidade na preparação dos Jogos, o que gerou uma preocupação do COI.

RIO X LONDRES

O prefeito do Rio fez várias comparações entre obras em andamento com as realizadas para os Jogos de Londres, em 2012, para mostrar que o ritmo atual está mais avançado que no mesmo período que antecedeu a Olimpíada na Inglaterra.

Paes disse que os dois principais estádios de 2016, Maracanã e Engenhão, que está passando por um reforço estrutural de cobertura, estão “prontos”, diferentemente do Estádio Olímpico de Londres faltando menos de dois anos para o evento.

“As coisas vão muito bem e num estágio muito legal. Temos uma fama ruim e temos que provar que estamos fazendo direito. A fama boa dos ingleses ajudou a organizar os Jogos de Londres”, afirmou ele.

Ainda segundo Paes, a preocupação internacional que se criou antes da Copa do Mundo era infundada, porém justificável. “Eles (COI) pensavam: faltando um mês e eles (Brasil) não conseguiram concluir o estádio de abertura do esporte mais importante do país, imagina com outros esportes como canoagem slalon”, disse o prefeito na palestra.

Para ele, a trajetória do país para o Mundial foi muito desgastante em razão de atrasos em estádios e infraestrutura, aumentando o grau de incerteza sobre o sucesso das obras para 2016.

“A jornada da Copa do Mundo foi uma tragédia tremenda, mas se me perguntar se foi o que devia ser, eu diria que não. Mas depois do êxito da Copa do Mundo, a percepção é melhor agora e o sucesso da Copa ajudou no processo de recuperação da Olimpíada para que a jornada não seja tortuosa”, completou.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)