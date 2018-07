Rio ainda não definiu nova data para reajustar passagens

O objetivo seria adiar os impactos do reajuste nas passagens sobre a inflação de janeiro. Uma nova data para o reajuste ainda não foi definida. O cancelamento do reajuste foi sacramentado com a publicação de outro decreto, anulando o do dia 19, publicado no Diário Oficial do município em 1º de janeiro.

O contrato de concessão entre a Prefeitura e as empresas privadas que operam as linhas de ônibus municipais do Rio prevê reajuste anual das tarifas, levando em conta o comportamento dos preços dos insumos relacionados à atividade, sempre para o primeiro dia útil de cada ano.

O Rio Ônibus, consórcio das empresas concessionárias, foi comunicado da decisão do prefeito Paes de acatar o pedido de Mantega na semana seguinte ao Natal. Em nota enviada à "Agência Estado", o consórcio não respondeu positivamente quando perguntado se há perspectiva de recorrer à Justiça para garantir o reajuste previsto em contrato. "A entidade confia de que as relações previstas contratualmente serão cumpridas", diz a nota.