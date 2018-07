Rio amanhece calmo; transporte urbano não adere protesto

À tarde, estão previstas manifestações que unirão as centrais sindicais e as organizações apartidária responsáveis pela organização, em junho, dos grandes protestos que pararam o Centro do Rio e afetaram bairros vizinhos.Serão realizados atos na Cidade Nova, em frente à sede da Prefeitura; na igreja da Candelária, com marcha até a Cinelândia, no Centro; e no Largo do Machado (Laranjeiras, zona sul), de onde os manifestantes deverão seguir rumo ao Palácio Guanabara, sede administrativa do governo estadual.