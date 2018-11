Rio amplia leis e medidas contra a homofobia

A iniciativa é mais uma das medidas que o governo do Estado vem adotando contra o preconceito. O governador Sério Cabral (PMDB) afirmou, por meio de decretos e resoluções, o pagamento de pensões a companheiros homossexuais de servidores do Estado, regulamentou o uso do nome social de travestis e transexuais na administração pública e autorizou visitas íntimas de detentos homossexuais nas penitenciárias.

Além disso, investiu R$ 4 milhões na campanha Rio sem Homofobia, que distribuiu outdoors e cartazes e fará, até o fim do mês, inserções no rádio e na TV com o slogan Discriminação LGBT - Se Você Não Participa, Não Vai para a Frente. No dia 10 de junho, o Estado vai promover cerimônia coletiva de uniões civis estáveis de 50 casais homossexuais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.