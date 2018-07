Rio aposta: 20% dos votos estão garantidos

Cálculos obtidos com exclusividade pelo Estado com organizadores da candidatura do Rio a sede da Olimpíada de 2016 apontam que a cidade já tem entre 21 e 36 votos assegurados entre os 105 integrantes do Comitê Olímpico Internacional (COI).

A escolha será anunciada no dia 2 de outubro em Copenhague. Mas, a menos de dez dias da decisão, a disputa entre Chicago, Rio, Madri e Tóquio deixa o âmbito esportivo e se transforma em batalha política global.

Todos sabem que não há garantia de que esses votos estejam fechados a favor do Rio, e a pressão sobre os integrantes do COI será mantida até o último minuto. Chicago promete não deixar passar a oportunidade de fazer com que os Jogos voltem aos Estados Unidos, 20 anos depois de sua última e desastrada edição em Atlanta. Na terça-feira, a principal assessora política de Barack Obama, Valerie Jarrett, se reuniu com o ex-primeiro-ministro britânico, Tony Blair.

O britânico foi considerado peça decisiva na vitória de Londres para a Olimpíada de 2012, batendo as favoritas Paris e Madri. Ele chegou de surpresa em 2005 a Cingapura, onde o COI se reunia, para pedir votos. Funcionou. O próprio Obama começa a abrir sua agenda para tentar ir até a Dinamarca. A ideia de uma aparição-surpresa do americano poderia conquistar alguns últimos votos.

O Rio vai levar uma delegação de quase cem pessoas. Além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, haverá quatro ministros no grupo: o chanceler Celso Amorim, o ministro do Esporte, Orlando Silva, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e o ministro da Justiça, Tarso Genro, para dar garantias em termos de segurança. O Rio ainda fala em surpreender com Kaká, Gustavo Kuerten e Cesar Cielo. Mas ainda não há nada confirmado.

Tudo para trabalhar nos bastidores por votos. As projeções são de que a cidade que obtiver 50 votos poderia conquistar o direito de sediar os Jogos. Mas tudo indica que o número de votos indecisos ainda é grande. Não por acaso, Obama telefonou na semana passada para o presidente do COI, Jacques Rogge, e ainda enviou nesta semana uma carta a todos os integrantes da entidade pedindo votos.

O presidente do governo espanhol, José Luis Zapatero, enviou uma carta ao time dos Los Angeles Lakers pedindo que o astro do basquete, Pau Gasol, fosse liberado para ir a Copenhague participar da comitiva de seu país.

Em Tóquio, o comitê local organizou passeata de incetivo à candidatura para aumentar o apoio da população. De acordo com autoridades japonesas, aproximadamente 400 mil pessoas foram às ruas ontem.