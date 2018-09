Rio apresenta programa de combate à dengue Para tentar evitar que o Rio registre, no próximo verão, a maior epidemia de dengue da história, como as autoridades preveem, a secretaria estadual da Saúde apresentou hoje seu programa de combate à doença para os próximos meses. A campanha será baseada no "10 minutos contra a dengue". O objetivo é que as pessoas dediquem dez minutos por semana ao combate aos focos do mosquito Aedes aegypti em sua própria casa e no trabalho.