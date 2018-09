Rio Canoinhas transborda e interditada BR-116 em SC A BR-116, na região de Monte Castelo, em Santa Catarina, está interditada no km 74 devido ao transbordamento do Rio Canoinhas na madrugada deste sábado. No km 249, na região de Lages, o fluxo de veículos segue pelo sistema Pare/Siga, com implantação de semáforos, devido às chuvas na região. A perspectiva é que até o fim do dia a água já tenha abaixado.