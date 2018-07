Rio celebra 1º casamento gay de militar Ao som de La Vie en Rose, clássico de Edith Piaf, ocorreu ontem em um cartório do Rio o primeiro casamento gay envolvendo um militar brasileiro. João Batista da Silva, de 39 anos, cabo reformado da Marinha, casou-se com Cláudio Nascimento Silva, de 40, que ocupa uma superintendência da secretaria estadual de Assistência Social e Direitos Humanos. Foi o terceiro casamento entre homossexuais promovido no Brasil desde maio, quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu esse direito dos gays.