Rio: chefe da Polícia Civil se reúne com líder sindical O chefe de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Fernando Vellozo chegou por volta das 15h desta quarta-feira, 21, à Cidade da Policia, unidade que concentra as delegacias especializadas, localizada na zona norte da capital, para negociar com o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Rio (Sindpol RJ), Francisco Tchao. Desde às 14h desta quarta, cerca de 330 policiais civis se reuniram no local reivindicando melhores salários e condições de trabalho. Desde a 0h, eles iniciaram uma paralisação de 24 horas - repetida em outros Estados do País.