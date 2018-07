Rio Clima também propõe revisão de variáveis do PIB Entre as principais recomendações elaboradas pelos participantes do Rio Clima, evento paralelo à Rio+20, destacam-se a revisão das variáveis que compõem o PIB, incluindo indicadores qualitativos relacionados ao desenvolvimento sustentável, o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis e a instalação de termômetros pelo mundo indicando diariamente a concentração de gás carbônico na atmosfera. A ex-ministra do Meio Ambiente Marina da Silva aproveitou para criticar a falta de propostas concretas na Rio+20. "Os apelos políticos de que não devemos ter expectativas altas são patéticos. O planeta está na UTI e estamos decidindo ficar até 2014 discutindo." / PAULA BIANCHI