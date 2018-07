Rio cobra taxa para visita em áreas de conservação A Secretaria do Ambiente (SEA) do Rio se prepara para restringir e cobrar pelo acesso a algumas localidades turísticas do Estado. Lei publicada na semana passada no Diário Oficial traz as regras criadas para limitar a circulação de pessoas em áreas de conservação. As primeiras a adotarem o sistema serão o recém-criado Parque Estadual da Pedra Selada e a Estrada Parque Visconde de Mauá, na região do Vale do Paraíba.