Rio: colisão na Linha Vermelha termina em morte

Victor dirigia um Fiat Brava quando bateu no Honda Fit conduzido pelo policial federal Luis Eduardo Silva Rodrigues, de 46 anos.

De acordo com o policial, Frias estava com outros dois homens e havia tentado abordá-lo antes, supostamente para um assalto. Quando saiu do carro, Rodrigues atirou contra Frias. Atingido no tórax, o agente penitenciário morreu na hora. O policial federal também afirmou que Frias estava com um revólver de brinquedo e que as duas pessoas que o acompanhavam fugiram. (AE)