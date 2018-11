Rio começa 'maratona' cultural de 50 horas Começou hoje com samba, hip hop, reggae e funk a segunda edição do Viradão Carioca, maratona cultural que até domingo à noite levará 524 atrações gratuitas a palcos de toda a cidade, da praia do Leme a Rio das Pedras, favela da zona oeste. Inspirada na Virada Cultural de São Paulo, o evento tem em seu elenco nomes consagrados e iniciantes. São mais de 50 horas de duração.