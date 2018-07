Rio confirma 33 mortes na região serrana de Petrópolis A Secretaria de Estado de Defesa Civil do Rio confirmou, 33 mortes em decorrência das chuvas em Petrópolis, na região serrana do Estado, no final da manhã desta sexta-feira (22). Os trabalhos de busca seguem na localidade de Quitandinha. Dados sobre desaparecidos, desalojados e desabrigados devem ser apurados na Secretaria de Assistência Social de Petrópolis. A identificação das vítimas pode ser feita junto ao IML.