Rio confirma 6 casos de dengue tipo 4 e eleva alerta de epidemia

A confirmação dos primeiros casos de dengue tipo 4 pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro faz aumentar o risco de epidemia no Estado, onde a população não está protegida contra esse subtipo da doença. De acordo com o último boletim epidemiológico, seis casos de DEN-4 foram registrados no município, nas zonas norte e oeste.

Em Niterói, no Grande Rio, exames identificaram 12 casos desse subtipo em 2011. Ontem, o governo do Estado distribuiu 40 carros para o combate à dengue em municípios do interior.

A virologista Maria Isabel Liberto, professora do Instituto de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica que o tipo 4 não é mais agressivo. "Mas grande parte da população já teve dengue ao menos uma vez. A segunda virose tende a ser mais agravada. A presença de anticorpos para determinado tipo de dengue pode exacerbar as reações do organismo e o novo vírus encontra condições melhores de se replicar."

Ela ressalta, porém, que ações que privilegiam o combate às larvas e ao mosquito (fumacê) não são suficientes. Maria Isabel defende campanhas educativas para incentivar a população a acabar com os criadouros. "A fêmea do mosquito coloca os ovos a um ou dois milímetros da água, porque o ovo não se desenvolve em contato direto com a água. Mas, depois de alguns minutos, ele está pronto para eclodir. Esses locais têm de ser lavados e esfregados com esponja para a retirada desses ovos", explica.

O superintendente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, explica ainda que outro fenômeno pode ser responsável por grande epidemia: a reentrada do dengue tipo 1, que circulou no Rio de Janeiro nos anos 80, nas primeiras epidemias - o que significa que há grande parcela da população suscetível.

"Trabalhamos sempre com o pior cenário possível, para que não sejamos surpreendidos. Estamos certamente muito mais preparados do que em anos anteriores", afirmou.

Números. O Estado registrou 2.711 casos da doença até o dia 28 de janeiro. Desse total, 1.234 ocorreram no município do Rio. "Felizmente, diferente dos outros anos, não tivemos nenhum óbito (nas primeiras semanas)", afirmou o secretário estadual de Saúde, Sérgio Cortes.

Segundo ele, isso ocorre porque o plano de contingência de assistência tem funcionado perfeitamente. "Os municípios treinaram, capacitaram suas equipes para reconhecer a dengue no primeiro momento, tratá-la adequadamente, que é com hidratação, e acompanhar os cinco primeiros dias, com exames de sangue. E principalmente cuidando e informando o paciente do risco que é ter dengue."