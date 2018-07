Rio: confirmada morte cerebral de menina baleada

"O médico falou que ela está morta. Disse que o coração ainda está batendo, mas o cérebro parou de funcionar", afirmou o pai da menina, Marco Antonio Vieira. A Secretaria Municipal da Saúde confirmou a morte cerebral. Segundo a família, Adrielly foi ferida quando brincava na porta de casa com a boneca que havia acabado de ganhar. A polícia investiga a origem do tiro, que pode ter partido de traficantes da Favela Urubuzinho, que, segundo testemunhas, comemoravam o Natal com disparos para o alto. Adrielly mora com a família em uma casa entre as Favelas Urubu e Urubuzinho.

A menina foi levada ao hospital e chegou à 0h30, mas não havia neurocirurgião de plantão. O médico escalado para o plantão noturno de Natal do Hospital Salgado Filho era Adão Orlando Crespo Gonçalves. Em depoimento à polícia, ele afirmou que faltava aos plantões há mais de um mês por discordar das condições de trabalho no hospital. O médico alegou que uma resolução do Conselho Regional de Medicina determina que cada plantão tenha pelo menos dois médicos neurocirurgiões. Crespo seria o único na especialidade a trabalhar na noite do dia 25 de dezembro.

Segundo o médico, a determinação do Conselho não era cumprida no Salgado Filho, onde a garota foi atendida. Em depoimento à Polícia Civil, o médico disse ter comunicado sua decisão de não trabalhar no plantão ao chefe do setor de neurocirurgia do hospital. Crespo foi afastado da função e pode ser indiciado por omissão de socorro.