Rio consumiu R$ 150 milhões em uma década

A corrida que entra na reta final nesta semana representa ainda o fim de uma década de campanhas do Rio para ser sede da Olimpíada, com um gasto total que já chega a R$ 150 milhões. A cidade concorreu primeiro em 2004, voltou a disputar os Jogos de 2012 e, agora, tenta ser a anfitriã em 2016. Uma eventual derrota poderia afetar o prestígio internacional do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, que também comanda a candidatura carioca.

O dirigente, no entanto, não vai deixar o cargo que ocupa desde 1995. Isso porque, em outubro de 2008, ele foi eleito até 31 de dezembro de 2012, numa assembleia realizada às pressas e com pouca divulgação num hotel da zona sul do Rio.

Na época, o COB publicou editais em dois jornais de pouca circulação e alguns presidentes de confederações não sabiam do pleito. Nuzman alegou que antecipou a eleição porque tinha viagem marcada para o México, a fim de cuidar da campanha do Rio para os Jogos de 2016.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não mandou ninguém ao encontro por não concordar com a condução do processo. Alegou ter sido desrespeitada com a convocação fora do prazo estabelecido pelo estatuto do COB. A eleição causou protestos de outras confederações, como a de boxe, cujo presidente Luís Cláudio Boselli se recusou a viajar ao Rio para votar.

No caso de um fracasso na rodada de Copenhague, uma nova candidatura, para 2020, dependeria de uma "decisão política e esportiva" que certamente levaria alguns anos para ser concretizada. Integrante do Comitê Olímpico Internacional (COI), Nuzman sabe que está apostando suas últimas fichas na eleição de sexta-feira. Por isso, todo esforço é válido para evitar uma nova derrota.

Enquanto as demais candidaturas dos Jogos de 2016 se mantêm sóbrias e evitam festas, o Comitê Rio organizou ontem um evento com músicos, num clima de comemorações para dar as boas-vindas aos jornalistas nacionais e estrangeiros.

"Chegamos à reta final", disse Nuzman, que hoje comanda o treino secreto de quatro horas da apresentação que o Rio vai fazer aos membros do COI no dia da votação.

O Rio sabe que precisa chegar na sexta-feira com algo "diferenciado". "A apresentação é muito importante", disse ao Estado o israelense Alex Gilady, membro do COI. "Muita gente vai deixar para decidir seu voto no último momento", admitiu.

Apesar dos gastos milionários nos últimos dez anos, Ruy Cezar, secretário especial do município do Rio para a Copa de 2014 e os Jogos de 2016, insiste que essa é "realmente a primeira candidatura". Se o Rio vencer, os três níveis de governo vão investir no projeto olímpico US$ 14 bilhões (cerca de R$ 25 bilhões).

Cezar aposta que não haverá uma explosão de gastos como no Pan-Americano de 2007 - o orçamento inicial de R$ 400 milhões pulou para quase R$ 5 bilhões - e admite que o evento poderia ter saído por uma fração deste valor.