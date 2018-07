Rio continua com 12 cidades em situação de emergência Doze cidades do Rio permaneciam hoje em situação de emergência por causa das chuvas. O balanço foi divulgado hoje, pela Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil. Já Cardoso de Almeida, no norte do Estado, decretou estado de calamidade pública. A cidade contabiliza 80 moradores desalojados e 20 desabrigados, com a cheia do Rio Muriaé. O total de desalojados no Estado chega a 31.292 e de desabrigados, a 1.999. Apenas em Santo Antônio de Pádua, cerca de 20 mil moradores foram obrigados a ir para a casa de parentes e outros 400 dependem de abrigos públicos. Itaperuna e Laje do Muriaé somam 2.315 desalojados e 255 desabrigados. Além desses três municípios, estão em situação de emergência Italva, Campos dos Goytacazes, Natividade, Porciúncula, Cambuci, Aperibé, Bom Jesus de Itabapoana, São Fidélis e Paraíba do Sul. De acordo com a Coordenação da Defesa Civil, a previsão é que novas chuvas atinjam o Estado nos próximos dias. O órgão orienta os moradores a evitarem as áreas de encosta. Nos últimos dias, as chuvas afetaram 61.462 mil pessoas no Rio.