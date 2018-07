Rio corta, mas cenário não foi o pior

O "pior cenário possível" para a receita municipal do Rio em 2009, previsto pelo prefeito Eduardo Paes (PMDB) durante a transição de governo, no fim do ano passado, não se confirmou. Apesar da crise mundial, a prefeitura carioca arrecadou R$ 6 bilhões no primeiro semestre, exatamente a metade da previsão orçamentária para o ano.

Ainda assim, houve corte de despesas. Em janeiro, Paes anunciou contingenciamento de R$ 1,3 bilhão (10,7% do orçamento) e suspensão temporária de novos investimentos - exceto em Saúde e Educação. Na ocasião, ele também disse que faria um corte de 30% dos gastos com cargos em comissão e funções gratificadas, além da revisão de contratos com fornecedores. O resultado foi um superávit primário de R$ 1,65 bilhão no primeiro semestre.

Em 2008, último ano da gestão Cesar Maia (DEM), a prefeitura arrecadou R$ 11,2 bilhões e as despesas totais ficaram em R$ 9,6 bilhões. O secretário Pedro Paulo Carvalho, chefe da Casa Civil de Paes, afirma que houve "aumentos irresponsáveis da folha de pessoal" na administração passada. Ele também acusa o antecessor de ter projetado um "orçamento superestimado". O secretário afirma que os maiores cortes ocorreram nas pastas de Esporte/Lazer e Cultura. "Na varrição não mudou nada. Não tiramos nenhum gari da rua, nenhum caminhão." Carvalho alega que o aumento da arrecadação de Imposto Sobre Serviços (ISS) compensou a queda nas receitas transferidas, principalmente os royalties do petróleo, que tiveram redução de 36% no primeiro semestre.

INVESTIMENTO

"A ideia agora é recuperar uma capacidade de investimento de R$ 500 milhões por ano", diz o chefe da Casa Civil de Paes. Ele considera esse valor suficiente para cumprir as promessas feitas por Paes durante a campanha - a maioria continua no papel. Caso a cidade seja escolhida em outubro como sede da Olimpíada de 2016, vai ser difícil fechar a conta. A previsão de gasto público supera o Orçamento anual da prefeitura. "Sozinho, o Rio não tem como bancar. Mas vamos contar com o governo federal."