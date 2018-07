Rio cria linha de ônibus durante suspensão de bondes

A nova linha será operada no prazo de até 18 meses pelo Consórcio Intersul e a tarifa custará R$ 0,60. A medida foi decretada pelo prefeito Eduardo Paes, no Diário Oficial do município, e divulgada hoje.

Ainda de acordo com o decreto, no prazo de até 15 dias, o serviço deverá entrar em operação, fixar parâmetros como itinerário, pontos de parada dos miniônibus e o processamento do complemento do custeio tarifário, pertinentes ao decreto 34.570, de 7 de outubro.