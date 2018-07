Rio de Janeiro faz alerta para risco de leptospirose no Estado

As fortes chuvas que atingem o Estado do Rio de Janeiro desde o início deste ano levaram a Secretaria de Estado de Saúde local a divulgar nesta quarta, 4, nota por meio da qual alerta para a possibilidade do surgimento de casos de leptospirose nos próximos 30 dias.

O documento também traz orientações para a estruturação de ações de vigilância epidemiológica e assistência nos municípios afetados por enchentes. O objetivo é garantir o diagnóstico e o tratamento dos casos de maneira rápida e eficaz.

A leptospirose é uma doença transmitida principalmente pelo contato da pele com água ou lama de enchentes contaminada com a urina de animais portadores da bactéria Leptospira, como por exemplo ratos.

A contaminação é mais rápida se houver algum tipo de lesão na pele, como feridas ou arranhões. Os principais sintomas da doença são febre, dor de cabeça e dores no corpo.