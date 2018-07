Rio de Janeiro quer sediar sorteio de grupos da Copa de 2014

A cidade receberá a final do Mundial em meados de 2014 e já garantiu o direito de abrigar o centro de imprensa e o escritório do comitê organizador durante a competição.

O sorteio final das chaves do torneio está programado para dezembro de 2013, quando já estiverem definidas as 32 seleções classificadas para o Mundial.

"Estamos trabalhando para que esse sorteio final seja aqui. O Rio vem trabalhando deste o início para ter um papel protagonista", disse Paes a jornalistas.

"A Copa para nós também é uma oportunidade de desenvolvimento econômico. Significa emprego, crescimento e geração sem custos", acrescentou, depois de assinar contrato com a Fifa que formaliza a instalação do centro de mídia da Copa do Mundo na cidade.

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, arrancou aplausos da plateia que participou da cerimônia ao cometer um ato falho ao sinalizar a escolha da cidade para o sorteio final.

"Quando eu voltar aqui para o sorteio final... Eu não disse que será aqui no Rio", disse Blatter, que foi repreendido com um olhar pelo secretário-geral da Fifa, Jerome Valcke, antes de esclarecer que a cidade não estava sendo confirmada como sede do sorteio final.

A prefeitura do Rio de Janeiro está investindo 15 milhões de reais só para organizar o sorteio das eliminatórias neste sábado. Outros 15 milhões estão sendo gastos pelo governo do Estado.