Rio de Janeiro registra 29 mortes nas rodovias federais A Polícia Rodoviária Federal registrou 10% de redução no número de vítimas fatais nas estradas do Rio de Janeiro durante o Natal e o Réveillon. Foram 29 vítimas fatais, contra 32 do mesmo período de 2010. A Operação Fim de Ano teve início no dia 16 de dezembro e foi encerrada ontem.