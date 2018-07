Rio de Janeiro registra 567 casos de dengue em 2009 O Estado do Rio de Janeiro notificou 567 casos de dengue entre os dias 1º de janeiro e 4 de fevereiro deste ano, segundo a Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil (Sesdec). Seis pessoas morreram com suspeita da doença - uma em São João do Meriti, uma em Queimados, três na capital, e uma em Duque de Caxias. De acordo com a Sesdec, os municípios com maior número de casos são Rio de Janeiro (239), Itaboraí (62), Angra dos Reis (46), Nova Iguaçu (43) e Araruama (27). Ainda segundo a Sesdec, 71% dos casos notificados são de pessoas entre 15 e 49 anos de idade. No ano passado, o Estado notificou 259.392 casos da doença, com 240 mortes confirmadas e 50 sob investigação.