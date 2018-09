Rio de Janeiro tem 76 bueiros com risco de explosão

As equipes técnicas que realizam o monitoramento percorreram as principais ruas da Tijuca, na zona norte, Copacabana, Ipanema, Botafogo, Flamengo, Catete, Laranjeiras e Cosme Velho, na zona sul da cidade, além do centro.

O monitoramento, independentemente do risco apresentado pelo bueiro, é uma iniciativa resultante do acordo de cooperação entre a Prefeitura do Rio de Janeiro, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público e o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro e terá duração de seis meses.