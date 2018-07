Rio de Janeiro tem madrugada violenta com três tiroteios

A rua foi interditada durante toda a noite de sábado para a realização de perícia. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. De acordo com as investigações, um policial deixava o buffet infantil onde era comemorado o aniversário da sobrinha quando foi abordado. O homem, que trabalha na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Alemão, na zona norte, teria reagido.

Ao perceber que se tratava de uma festa com diversos policiais, os bandidos tentaram fugir e foram perseguidos pelo militar e outros agentes que estavam no local. Moradores relataram que foram disparados mais de 30 tiros. O policial que reagiu ao assalto também foi baleado na perna direita. Ele foi encaminhado para o Hospital Federal do Andaraí e passa bem.

Feridos

Também na zona norte, dois homens em motos trocaram tiros em frente a um bar, causando ferimentos em três clientes do estabelecimento, no bairro de Oswaldo Cruz. Adilson das Neves da Cruz Junior, de 15 anos, Bruno Pina da Hora, de 25, e Flávia Regina Alves, de 36, foram encaminhados ao hospital. Somente o adolescente permanece internado. Ele teve uma fratura na perna esquerda e aguarda uma cirurgia no hospital Getúlio Vargas, para onde foi transferido na manhã deste domingo. As outras vítimas tiveram ferimentos leves e foram liberadas.

Na Favela da Manilha, no bairro de Vila Kennedy, na zona oeste, uma patrulha da Polícia Militar entrou em confronto com suspeitos de tráfico de drogas. Um adolescente de 17 anos não identificado foi atingido pelos disparos. Segundo a PM, ele estava armado e portava uma granada, munições e grande quantidade de drogas. O adolescente está internado sob custódia e passa bem.