Rio de Janeiro terá ponto facultativo durante a Rio+20 O Ministério do Planejamento estabeleceu ponto facultativo no Rio de Janeiro nos dias 20, 21 e 22 de junho, durante a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (a Rio+20). A portaria publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União (DOU) é dirigida aos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. A medida não atinge serviços de assistência médica e hospitalar; segurança pública e inteligência; atividades públicas nos aeroportos; telecomunicações e atividades das Forças Armadas relacionadas à Rio+20. Os dias não trabalhados serão compensados, segundo a portaria.