Rio decreta emergência em áreas com deslizamento

Segundo a prefeitura, com o decreto fica autorizada, na medida em que for necessária, a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, com o consequente desencadeamento do Plano de Emergência para chuvas fortes.

Em razão da emergência, ficou reconhecido que na terça-feira houve situação imprevisível, o que impossibilitou que a população pudesse efetuar o regular cumprimento de suas obrigações, como pagamento de contas e frequência escolar e no trabalho.