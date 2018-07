Rio decreta feriado em dias de jogos da Copa A Prefeitura do Rio de Janeiro decretou feriado nos dias úteis em que haverá realização de jogos da Copa do Mundo da Fifa na cidade. O objetivo é reduzir o fluxo de veículos e agilizar o deslocamento dos torcedores para o estádio do Maracanã, segundo comunicado do governo. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro.