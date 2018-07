Rio derruba muro construído por traficantes na Mangueira

A operação acontece no terceiro dia da ocupação da comunidade por forças policiais, iniciada no último domingo. Participaram da ação 20 pessoas, entre agentes da Seop, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Conservação e policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Quatro reboques deram apoio à operação.

Desde domingo, foram demolidas 34 construções de comércio irregular que ocupavam o espaço público na Rua Visconde de Niterói, na entrada da comunidade, e 23 veículos abandonados foram rebocados. Também foram desativadas ligações clandestinas de energia em ruas da região e 30 toneladas de entulho e lixo foram retiradas pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb).