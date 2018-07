Rio: desembargador concede habeas-corpus a 23 ativistas O desembargador Siro Darlan, da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), concedeu na tarde desta quarta-feira, 23, habeas-corpus para suspender a ordem de prisão de 23 ativistas denunciados por formação de quadrilha, segundo o TJ-RJ. Desses 23, 18 estavam foragidos e cinco, presos. Dos detidos, dois vão permanecer na cadeia porque respondem por homicídio e explosão no caso da morte do cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes. Os outros poderão aguardar o julgamento em liberdade.