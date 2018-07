Rio deve perder quase R$ 5 bilhões com mudança

De acordo com cálculos feitos pelo deputado Otavio Leite (PSDB-RJ), líder da minoria no Congresso Nacional, o Estado do Rio arrecadou no ano passado R$ 4,8 bilhões com a cobrança de royalties na exploração de petróleo em campos na costa fluminense. Com a aplicação da nova metodologia, a receita do Estado cairia para R$ 90,5 milhões. "Isso é um absurdo", reclamou o parlamentar.

Os municípios do Estado do Rio também sofrerão uma forte redução no ingresso de dinheiro no caixa. Segundo Leite, a perda será de aproximadamente R$ 2,5 bilhões para os cofres de 86 municípios. A cidade de Campos, por exemplo, será a mais afetada. No ano passado, o município arrecadou R$ 880 milhões com royalties. Com a aplicação da nova regra, esse valor cairá para R$ 3 milhões.

Antes mesmo da votação da emenda em plenário, o governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), e prefeitos fluminenses protestaram contra a medida. Cabral e a prefeita de Campos, Rosinha Garotinho, estiveram ontem no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar sensibilizar o presidente Gilmar Mendes da necessidade de derrubar, no plenário da Corte, a modificação na distribuição de royalties.

Segundo Rosinha, que preside a Organização dos Municípios Produtores de Petróleo (Ompetro), os recursos apurados com a cobrança de royalties têm caráter indenizatório e pertencem aos Estados e municípios diretamente afetados pela exploração. Segundo ela, se o novo modelo de divisão for mantido, a perda de arrecadação de alguns municípios do Rio poderá variar de 70% a 95%.

COLABORAÇÃO DE LEONARDO GOY