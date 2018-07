Rio discute novo tribunal de contas

Ao contrário do que sustentam os deputados defensores da medida, responsáveis pela CPI que apurou denúncias de corrupção no Tribunal de Contas do Estado (TCE), Damous afirmou que o novo órgão resultaria em aumento de despesas públicas e seria um "instrumento para servir a interesses de grupos políticos". "É uma vingança contra o Judiciário, porque decisões impediram a investigação sobre a conduta de determinados conselheiros do TCE."

Para ele, o TCE é hoje ineficiente e um novo órgão vai piorar a situação. "Trata-se de um método brasileiro de combate à corrupção, com a criação de novos órgãos. Isso deve ocorrer com os instrumentos existentes. O argumento não se sustenta."

Um dos cinco autores da proposta, o deputado Marcelo Freixo (PSOL) disse que o objetivo é reduzir o poder concentrado no TCE. "A grande fonte de corrupção está na relação com as prefeituras do interior, descoberta na CPI. Se corta a fonte, resolve. Por isso o novo tribunal, que não pode reproduzir os erros do primeiro."

O presidente da Casa, Jorge Picciani (PMDB), não assina o texto, mas defende a medida. Anteontem, ele afirmou que há "um bando de canalhas" no TCE. O presidente do órgão, José Maurício Nolasco, reagiu ontem, por notai: "Recebi com surpresa declarações agressivas contra o órgão. Repilo qualquer generalização que venha a atingir o TCE-RJ."

"Um novo tribunal não vai resolver nada", afirmou o deputado Alessandro Molon (PT). Segundo ele, a instalação do novo órgão custaria R$ 80 milhões. "Não vai gerar custo nenhum. O PT mente", rebateu Freixo.