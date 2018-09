Rio é a capital mais quente em fevereiro, diz Inmet A cidade do Rio de Janeiro é a capital que tem registrado, na média, as temperaturas mais elevadas do País neste mês. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no último domingo os termômetros chegaram a marcar 40,7ºC em Santa Cruz, na zona oeste. Ontem a temperatura chegou aos 40,1ºC. Na quarta-feira, a máxima foi de 40,3ºC. A menor temperatura máxima registrada esta semana foi na segunda-feira, quando os termômetros chegaram aos 36ºC.