Rio e Chicago intensificam ataques

A poucos dias da decisão da sede da Olimpíada de 2016, as cidades abandonam a diplomacia e apelam para os ataques aos adversários. O Rio se queixou ao Comitê Olímpico Internacional (COI) das declarações do prefeito de Chicago, Richard Daley, de que a cidade carioca não teria como organizar os Jogos. Diante da acusação, a delegação de Chicago perdeu o controle em sua primeira entrevista de imprensa. O COI pediu calma e apontou que as cidades devem seguir tom de respeito.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca hoje na Dinamarca e promete dois dias de busca por votos. Em suas conversas, insistirá na necessidade de universalizar a Olimpíada e na situação de estabilidade do Brasil. Garantias em termos de segurança serão dados pelo ministro Tarso Genro e, no lado econômico, caberá ao presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Quando Lula chegar, vai encontrar clima de batalha. A revelação da queixa abalou e irritou os americanos.

Richard Dailey mostrou nervosismo com a pergunta do Estado sobre a ação do Rio no COI. Sem dar uma resposta clara, o prefeito de Chicago se recusou a falar com o Estado no fim do encontro antes de ser retirado da sala por sua assessora. "Nunca ouvi falar nisso", disse.

Na sexta-feira, o COI escolherá a sede dos Jogos de 2016, em acirrada disputa. Chicago, Rio, Tóquio e Madri estão no páreo. Pelas regras do COI, uma cidade está proibida de criticar a outra publicamente e, em suas entrevistas, pode apenas falar da própria candidatura. Mas o Rio acusou Chicago de passar dos limites. O problema teria sido uma entrevista dada por Dailey ao Chicago Tribune, no dia 22. De acordo com o prefeito, a Copa de 2014 no Brasil afetaria as chances do Rio e deixaria em dúvida a capacidade da cidade de realizar os dois eventos.

Carlos Arthur Nuzman, presidente do COB, evitou dar esclarecimentos sobre o que foi apresentado ao COI. Afirmou, apenas, que cabe ao Comitê de Ética do COI dar resposta aos ataques de Chicago. Momentos depois, Leonardo Gryner, diretor de marketing da candidatura Rio-2016, explicou que houve contato com o COI na semana passada para protestar. Daley não concordou com as reclamações do Rio. "Não disse nada disso (do que saiu no Chicago Tribune)", afirmou, nervoso.

As farpas não se limitaram a Rio e Chicago. Tóquio rejeitou a tese geopolítica de Lula de que agora chegou a vez de a América do Sul receber os Jogos. "O COI não tem política de rotatividade de sede, a decisão será tomada na base do mérito de cada cidade em termos técnicos", disse Ichiro Kono, presidente da candidatura japonesa.