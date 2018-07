Rio e Distrito Federal têm menos acidentes no réveillon

As estradas federais que cortam o Rio de Janeiro e o Distrito Federal registraram menos mortes no feriado de réveillon em relação ao feriado do Natal, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Doze pessoas morreram e outras 102 se feriram nos 210 acidentes registrados nas estradas federais que cortam o Rio de Janeiro, entre terça-feira, 30, e domingo, 4, feriado prolongado de ano novo. No Distrito Federal, entre 30 de dezembro de 2008 e 1º de janeiro de 2009 foram registrados 23 acidentes, com 25 feridos e duas mortes. No feriado do Natal, entre 22 e 25 de dezembro, o número de acidentes chegou a 32, com 18 feridos e 4 mortos. O balanço foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta segunda, 5. Em comparação ao dados da semana de Natal - 23 e 28 de dezembro, houve queda de 17% do total de mortes (14) e de 23% no de acidentes (273) no Rio. Na avaliação da PRF, diferentemente do Natal, o tempo seco melhorou as condições de tráfego na semana do réveillon, contribuindo para o aumento do fluxo nos principais corredores de saída da capital fluminense. Foram registrados cerca de 7,5 mil infrações de trânsito, ante 3,7 mil do Natal. A PRF atribuiu o aumento à maior fiscalização nos 1,6 mil quilômetros de rodovias federais no Estado. Segundo a PRF, houve poucos flagrantes de embriaguez ao volante. No feriado prolongado do réveillon, dos mais de 150 testes de bafômetro efetuados, apenas cinco apontaram concentração de álcool além do permitido. O caso mais grave ocorreu na noite do primeiro dia do ano, na BR-101. A PRF afirmou que José Barce da Silva, de 38 anos, guiava uma motocicleta com sinais visíveis de embriaguez e, ao ser abordado, teria desacatado os agentes e tentando agredi-los. De acordo com o inspetor da PRF De Lucas Barbosa, uma das justificativas para a redução dos acidentes no Distrito Federal foi o cumprimento da sinalização nas rodovias. "Aconselhamos as pessoas que tivessem mais responsabilidade, mais respeito à sinalização. Parece que os motoristas obedeceram um pouco essa recomendação", afirmou, em entrevista à Rádio Nacional. O balanço nacional da Operação Ano Novo será divulgado ainda nesta segunda pela PRF, com estatísticas do feriado em todas as rodovias do País.