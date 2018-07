Rio entra em estágio de atenção por causa das chuvas A Prefeitura do Rio de Janeiro informou hoje que a cidade voltou a entrar em estágio de atenção, por volta das 17 horas. O estágio alerta para a possibilidade de chuva moderada e ocasionalmente forte na noite de hoje, causadas por frente de chuva vinda da Região Serrana e de Minas Gerais. A probabilidade é de precipitação nas regiões central, sul e norte do Rio. Trinta cidades do Estado do Rio de Janeiro já foram afetadas pela temporada de chuvas, de acordo com a Defesa Civil.