Rio envia pedido a Mantega para emitir bônus olímpicos A prefeitura do Rio de Janeiro enviou esta semana ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, um documento técnico com argumentos para tentar convencer o governo a mudar a legislação e autorizar o município a emitir títulos de até 2 bilhões de dólares para financiar parte das obras de infraestrutura para as Olimpíadas de 2016.