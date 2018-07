Rio enviará equipamentos médicos para Santa Maria O governo do Rio de Janeiro vai enviar nesta segunda-feira para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 15 ventiladores mecânicos para atender os pacientes vítimas do incêndio na Boate Kiss, ocorrida na madrugada de domingo (27). O equipamento é usado em casos em que o organismo não consegue manter o ciclo respiratório. Médicos e enfermeiros do Rio também foram mobilizados para ajudar os colegas no Rio Grande do Sul.