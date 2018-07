Rio está pronto para assumir obras da Olimpíada

"Combinei com o governo Federal que não quero assumir nada sem valores definidos. A presidente Dilma concorda. Primeiro vamos licitar o projeto executivo, que é mais minucioso e a margem de erro é menor. Normalmente no Brasil se licita com o projeto básico, mas você começa a obra e verifica que fica mais caro. Combinamos então fazer o projeto executivo. Depois o governo Federal nos passará os valores e faremos a obra com o maior prazer", afirmou Cabral ao chegar ao Sambódromo para assistir ao primeiro dia de desfiles do Grupo Especial.

Mais cedo o vice-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, havia dito que um primeiro encontro entre representantes do Estado, do Município e da União já ocorreu e que uma segunda reunião deverá acontecer no início de março. A prefeitura deverá assumir as obras do Parque Olímpico, em Jacarepaguá, também na Zona Oeste da cidade.