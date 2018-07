Rio fará 2 mil moradias para famílias atingidas O governo do Rio de Janeiro vai construir mais de duas mil casas populares para abrigar famílias atingidas pelas chuvas em janeiro do ano passado, em Nova Friburgo. A expectativa é de que 550 unidades sejam concluídas em 2012. As demais ficarão prontas no próximo ano. O investimento total é de R$ 221 milhões, recursos federais e estaduais.