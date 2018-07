Rio ganhará mais uma UPP até o fim do ano

RIO DE JANEIRO - O subsecretário de Planejamento da Secretaria de Segurança do Estado do Rio, Roberto Sá, disse na manhã desta terça-feira, 25, que até o fim do ano mais uma favela da capital será ocupada pela polícia para a implantação de uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). A nova UPP será a 29ª da cidade. O programa de pacificação de comunidades teve início em dezembro de 2008, no Morro Dona Marta, em Botafogo, na zona sul.

"Nossas áreas conflagradas são muito complexas. Muitas vezes nós analisamos uma comunidade que tem mais de uma favela. Há algumas variáveis que fazem com que nosso planejamento tenha flexibilidade. Então, até dezembro poderá ser uma (favela) ou mais de uma (que será ocupada). Vai depender do nosso planejamento", disse o subsecretário, que participou da cerimônia de premiação de policiais civis e militares que cumpriram as metas de redução de criminalidade no primeiro semestre de 2012.

Hoje, o Rio tem 28 UPPs. Veja o mapa com o endereço de cada unidade:

Visualizar UPP em um mapa maior

Cidade da Polícia. Também presente na cerimônia, o governador Sérgio Cabral (PMDB) disse que a Cidade da Polícia, complexo de prédios onde serão concentradas as delegacias especializadas da Polícia Civil, será inaugurada em abril de 2013. A Cidade da Polícia está sendo erguida no terreno de uma antiga fábrica no bairro do Jacaré, próxima à Favela do Jacarezinho, uma das mais violentas da zona norte do Rio e uma das principais candidatas a receber a 29ª UPP.